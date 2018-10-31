Karius Beşiktaş’yan ayrılacak iddiası

Kara Kartal'ın file bekçisi Loris Karius ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı kaleci Loris Karius ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport’tan Beşiktaş’ın Alman file bekçisi için bomba iddia! Loris Karius’un siyah beyazlı takıma uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Ocak ayında eski kulübü Liverpool’a döneceği öne sürüldü!

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius’un siyah beyazlı takıma uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Ocak ayında eski kulübü Liverpool’a döneceği öne sürüldü.

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrasında Ada’daki kariyeri tehlikeye giren ve Liverpool’un, Beşiktaş’a kiraladığı Alman kalecinin İstanbul’daki günlerine de iyi başlamadığı belirtildi. Siyah-beyazlı teknik heyetin Karius’tan memnun olmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü iddia edildi.

HABERTURK