Karius geri dönüyor

Magazin gündeminden düşmeyen Beşiktaş’ın yakışıklı kalecisi Karius, 2 haftalık bir aranın ardından sahalara geri dönüyor.
Beşiktaş’ın yıldız kalecisi Loris Karius, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Genk’le oynadıkları mücadelede eldivenleri Tolga Zengin’e kaptırmıştı. Kara Kartal’ın Sivasspor’la Vodafone Park’ta oynadığı mücadelede ise bel ağrıları sebebiyle kadroda yer almayan Alman kaleci, milli arada takımına geri döndü.
Kısa bir tedavi sonrasında çalışmalara başlayan ve sergilediği etkili görüntüyle dikkat çeken Karius, teknik direktör Şenol Güneş’ten formayı kaptı. Deneyimli ismi, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmayla birlikte 11’e döneceği bildirildi.
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