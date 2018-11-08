Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Karius, Amerikalı sevgilisi tarafından terk edildi.

Beşiktaş’ın yakışıklı kalecisi Loris Karius’un aşk hayatı karıştı. Türkiye’ye geldiği günden bu yana magazin basınından düşmeyen Karius terk edildi.

Beşiktaşlı kaleci Loris Karius’u, Amerikalı model sevgilisi Daniella Grace terk etti. Ayrılık nedeni ise Loris’in çapkınlığı.

İddiaya göre; Londra’da yaşayan Daniella internet siteleri ve sosyal medya sayesinde sevgilisinin haberlerini takip etmiş.

Loris’in sosyal medya fenomeni güzellere ve bazı ünlülere yazdığı DM mesajlarını öğrenmiş. İlişkilerini telefonda bitirmiş. Daniella Grace 7.5 aydır Loris Karius ile aşk yaşıyordu.