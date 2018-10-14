Karius yedek kaldı

Beşiktaş’ın magazin basınından düşmeyen kalecisi Loris Karius’un dünkü antremanda oynanan çift kale maçın yarısında forma giymediği öğrenildi.

Antrenman maçının ilk devresinde saha kenarında özel olarak çalışan Karius, ikinci yarıda A takım kalesine geçti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen karşılaşmada, bütün futbolcularını oynatmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, elinde 11 futbolcu ve 4 kaleci olmasından dolayı, 10 futbolcuyu sahaya sürerken Ricardo Quaresma’yı bu nedenle U21 takımında oynattı

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