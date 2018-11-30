Karius’a tepki: Merve’yi bırak topa bak

UEFA Avrupa Ligi 1. Grubu 5’ince karşılaşmasında Beşiktaş’ta forma giyen Karius taraftara saç baş yoldurttu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5’inci karşılaşmasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geri kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Sarpsborg’u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller, 62 ve 90’ıncı dakikalarda Lens ve 66’ncı dakikada Vagner Love’dan geldi. Ev sahibi Sarpsborg’un golünü ise 1’inci dakikada Muhammed ile 6’ncı dakikada Heintz kaydetti.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?: Beşiktaş bu galibiyetle grupta puanını 7’ye yükseltirken, Sarpsborg ise 5 puanda kaldı. Beşiktaş’ın grubundaki diğer karşılaşmada ise Malmö sahasında Genk ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, grubun son maçında konuk edeceği Malmö’yü yenilmemesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak. Malmö’nün Sarpsborg ile berabere kalması halinde Beşiktaş, Malmö’yü yenerse grup lideri olarak bir üst tura yükselecek.

SAÇ BAŞ YOLDURTTU: Ancak Beşiktaş’ın Alman kalecisi Lorius Karius, yediği gollerle saç baş yoldurttu. Alman file bekçisi, sosyal medyada alay konusu oldu.

TÜRK MODELE DM’DEN YÜRÜMÜŞTÜ: Öte yandan Loris Karius, Instagram hesabı üzerinden sosyal medya fenomeni Ayça Melis Değirmencioğlu’na ‘Merhaba’ diye mesaj atmış, Değirmencioğlu da Karius’u ifşa etmişti.

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