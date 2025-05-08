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Karkamış’ta Yardım Kermesi Düzenlendi

KERMES DÜZENLENİYOR

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan’a yardım amacıyla bir kermes gerçekleştiriliyor. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırda, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) dahilinde, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, tatlılar ve hediyelik eşyalar sergileniyor.

Proje sorumlularından Veli Can Konur, ilginin bu denli yoğun olmasını beklemediklerini ifade ediyor. “Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ilçemizde çok güzel ortaya konulduğunu görmekten ve günlerdir verilen emeklerin karşılığının alınmış olmasından dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. Öğrenci ve velilerimizden, öğretmenlerimizden özellikle Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz,” diyor Konur. Gaziantep’in en küçük ilçesi Karkamış’ın bu organizasyona gösterdiği büyük ilgi, onların onurunu artırıyor.

GELİRLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM OLACAK

Kermeste satışa sunulan tüm ürünlerin tükendiği belirtildi. Toplanan gelir, Gazze ve Doğu Türkistan’a gönderilmek üzere kullanılacak. Bu tür etkinliklerin, yardımlaşma duygusunu pekiştirdiği ve toplumu bir araya getirdiği ifade ediliyor.

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