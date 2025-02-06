Karlı Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Araşıyorum

Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bu durum, okulların kapalı olmasına neden oldu.

SAKARYA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya’da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırarak süreceği ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime ara verildiği belirtildi. Ek olarak, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu bulunan kadın çalışanların da 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kayseri Valiliği, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceğini ve gece saatlerinde yoğun buzlanma beklendiğini açıkladı. Eğitimde bir gün ara verilmesi kararının alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki tüm resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 tarihinde eğitim uygulanmayacaktır.” denildi. Kreşlere ve ilkokullara çocukları devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

SİNOP’TA ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI

Sinop’ta, olumsuz hava koşullarının devam ettiğine dair valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle önleyici tedbirler alındığı ve bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıkladıkları bilgilere göre, “Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir.” denildi.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın ulaşımdaki aksamalara yol açabileceği” ifade edildi. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verildiği vurgulandı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kronik hastalığı olan çalışanların da aynı gün için idari izinli sayılacağı duyuruldu.