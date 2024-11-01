Karlı Kış İstanbul’a Geliyor! Meteoroloji Uyardı

KARA KIŞ İSTANBUL’A GELİYOR

Son dakika haberine göre kara kış İstanbul’a doğru ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan en güncel tahminlerde, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Özellikle kuzey kesimlerde gece ile sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların ülke genelinde 5 derece düşeceğini tarih vererek ifade etti. Marmara bölgesi dahil pek çok ilde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının genelde mevsim normalleri civarında seyrettiği, kuzey ve iç bölgelerde ise 3 ila 5 derece üzerinde olması tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Cuma. Ülkede yağış yok, iç kesimlerde ise sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat Pazar’dan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu’da yağmur görülüyor” dedi.

MARMARA BÖLGESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların tüm yurtta 4-5 derece düşeceğini belirterek, “Marmara’da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğuda kar yağışları bekleniyor. Kış önümüzdeki Pazar günü yurt genelinde etkisini gösterecek” ifadelerini kullandı. Kendisi, genel olarak çok kurak bir ay geçirildiğini, Anadolu’daki çiftçilerin yağmur beklediğini vurguladı. Bugün ve yarın Türkiye genelinde havanın açık ve sıcaklığın mevsim normallerinde olacağını dile getirdi.

ÖNGÖRÜLEN SICAKLIK DEĞERLERİ

Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden gelen soğuk havanın etkili olacağı, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışların başlayacağı ve sıcaklıkların 5-6 derece düşeceği bildiriliyor. İstanbul’da sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Bu nedenle Pazar gününe dikkat edilmesi gerektiği, hem yağmur hem de soğuk hava beklenildiği belirtildi. “Bu nedenle iyi giyinmemiz önemli” dedi. İlerleyen günlerde sıcaklıkların 20 dereceleri görmeyeceği ve İç Anadolu’nun kuzeyine kar yağışlarının sarkabileceği ifade edildi.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek, gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Edirne: 8°C-24°C, İstanbul: 12°C-19°C, Kırklareli: 7°C-22°C, Kocaeli: 11°C-22°C. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Denizli: 10°C-25°C, İzmir: 13°C-22°C, Muğla: 9°C-26°C. Akdeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Adana: 15°C-30°C, Antalya: 18°C-28°C. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu.

DETAYLI SICAKLIK TAHMİNLERİ

Kısaca, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde sıcaklıkların önemli ölçüde düşmesi ve kar yağışlarının başlaması bekleniyor. Özellikle Ankara’da 4°C-19°C, İzmir’de 20°C, Malatya’da 5°C-20°C gibi değerler öngörülüyor. Bu süreçte vatandaşların giysi tercihlerine dikkat etmeleri öneriliyor.