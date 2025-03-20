Karlı Yolda Ambulans Kazası: 3 Yaralı

AMBULANS KAZASI KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir kaza sonucunda bir ambulans yoldan çıkarak kaza yaptı ve 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 46 BL 658 plakalı ambulans, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansta bulunan yaralı 3 sağlık görevlisi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sağlıkçılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.