Karlıova’da Ambulans Takla Attı

AMBULANS KAZASI KARLIOVA’DA MEYDANA GELDİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans, kar nedeniyle kaygan hale gelen yolda takla attı. Bu talihsiz kazada, 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü civarında gerçekleşti.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Elde edilen bilgiye göre, hasta bir çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin içinde bulunduğu ambulans, sürücünün karlı yolda kayganlaşma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazanın ardından olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.