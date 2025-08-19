Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

KAZA DETAYLARI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobilin Peri Çayı’na düştüğü bir kaza gerçekleşti. Olay, akşam saatlerinde Karlıova-Yedisu kara yolu üzerindeki Kızılçubuk köyü mevkisinde yaşandı. Beyza Er yönetimindeki aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çaya devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

Kazanın ardından Beyza Er, araçta sıkışarak ağır yaralanırken, yanında bulunan annesi Mihrican Er hafif yaralandı. Olayı duyuran çevredekilerin ihbarıyla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Boğulma tehlikesi geçiren Beyza Er, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.