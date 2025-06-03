Karlıova’da Kamyonla Çarpışan Araç,Sürücü Öldü

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın bir kamyonla çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Henüz plakaları belirlenemeyen İ.Y. (60) yönetimindeki hafif ticari araç, Y.H.’nin kontrolündeki kamyonla Karlıova-Varto kara yolu üzerindeki Çaylar Köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İ.Y., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü ise gözaltına alındı.