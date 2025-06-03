Karlıova’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir hafif ticari araç, kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Bu elim kaza sonucunda, aracın sürücüsü İlhami Yılmaz (60) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Karlıova-Varto karayolunda gerçekleşti. Y.H. yönetimindeki plakası bilinmeyen kamyon ile İlhami Yılmaz’ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı ve savrulan araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ne yazık ki, İlhami Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonun sürücüsü Y.H. gözaltına alındı ve kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.