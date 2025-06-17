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Karlıova’da Öğrenciler Resim Sergisi Açtı

ÖĞRENCİLERDEN SERGİ AÇILIŞI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, öğrencilerin yıl boyunca ürettiği resimlerin sergilendiği bir etkinlik gerçekleştirildi. Taşlıçay Ortaokulu’nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Ali Çelik’in rehberliğinde, öğrenciler yaklaşık 80 eser ortaya çıkardı. Bu eserler, okul bahçesinde düzenlenen sergi ile izleyiciyle buluştu.

Sergiye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, okul müdürleri ve diğer katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi. Halitoğlu, gösterilen emekten ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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