Karlıova’da Otobüs Devri, 3 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın bilgileri, Karlıova ilçesi Dörtyol köyü civarında meydana geldi. 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı.
ACİL YARDIM SEVKİYATI
Haber verilmesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralanan 3 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ağır yaralanan bir kişi ambulans helikopterle Malatya’ya, diğer 2 yaralı ise Erzurum’a nakledildi. Ayrıca, araçta bulunan 37 yolcu da sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak kontrol edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.