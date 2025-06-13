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Karlıova’da Otobüs Kazasında Üç Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir şehirler arası yolcu otobüsü refüjü aşarak yan yattı. Kazanın, M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı Star Diyarbakır otobüsünün Erzurum istikametinde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Otobüs içerisinde 40 yolcu bulunuyordu.

AĞIR YARALILAR

Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü M.A., ambulans helikopterle Malatya’ya götürüldü. Diğer yaralılar H.A. (27) ve M.S. (22) ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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