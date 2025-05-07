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Karlıova’da Trafik Kazası, 7 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILARIN DURUMU AĞIR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı. İlk gelen bilgilere göre kaza, Kanitaht Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir pikap ile başka bir araç çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yaralanan N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T., olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla önce Karlıova Devlet Hastanesine, ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk işlemleri gerçekleştirildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

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