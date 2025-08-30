Haberler

Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

ZAFER BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında bir tören gerçekleştiriliyor. Hükümet Konağı’nın bahçesinde yapılan etkinlikte, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılıyor ve ardında İstiklal Marşı okunuyor.

PROTOKOL KATILIMI

Törene, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hanefi Karakaya ile birlikte kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katılıyor. Törenin ardından Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle etkinlik sona eriyor.

