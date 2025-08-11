Karlıova’daki Yangın Söndürüldü, Çalışmalar Devam Ediyor

YANGIN BİTİRİLDİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, çöp dökme alanında başlayan yangın, kısa sürede dağlık alana yayıldı. Borhane mevkisinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

EĞİTİM GÖRENLER ÖNEMLİ MÜDAHALE YAPTI

Alevlerin hızla yayılması üzerine, olay yerine Karlıova Belediyesi itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının söndürülmesiyle birlikte bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor.