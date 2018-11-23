Ankara’da katıldığı resim sergisinde öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti iddianamesi tamamlandı.

Rusya Devleti Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile ilgi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanmış olup, düzenlenen iddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, suikastin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) olduğu, suikast talimatının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafında verildiği ve suikastin Türkiye ile Rusya ilişkilerini baltalamak için gerçekleştirildiği vurgulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti için MİT’teki örgüt elemanından bilgi topladığı belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) İstihbarata Karşı Koyma (İKK) bölümünde Rusya masasında çalışan şüpheli Vehbi Kürşad Akalın, kendinden sorumlu örgüt üyesine Karlov’un kişiliği ve güvenliğine yönelik bilgiler verdiğini, bu kişinin de bilgileri örgütün tepe noktasına ulaştırdığını anlattı.

TRT