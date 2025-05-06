Karma Komisyon, HSK adaylarını belirledi

KOMİSYON TOPLANTISI VE AÇILIŞ KONUŞMASI

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üyeye yönelik üç katı aday belirledi. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında bir araya geldi. Beyazıt, toplantının başında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diledi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak, “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırıyı asla kabul edilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı. Beyazıt, HSK üyeliği için başvuran aday adaylarının şartları taşıyıp taşımadığını tespit eden Alt Komisyonun raporunu sundu ve özverili çalışmaları dolayısıyla Alt Komisyon üyelerine teşekkür etti.

AADAYLAR VE GEÇERLİ BAŞVURULAR

Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, başvuru evraklarının incelendiğini ve sonuçta 101 aday adayının başvurusunun geçerli bulunduğunu açıkladı. Alparslan, başvuru yapanların tamamının mevzuata uygun olduğunu belirtti. Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur.” dedi.

Toplantıda CHP milletvekilleri, belirlenmesi gereken 15 aday için ayrı oylama yapılması önerisini getirdi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, komisyonun her bir üyelik için üç aday belirlediğini ve bu işlemin üç aşamada gerçekleşeceğini ifade etti. Tezcan, Anayasa uyarınca oylama sürecinin nasıl işleyeceğini anlatarak, son aşamada en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle seçim yapılması gerektiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, HSK’nın nitelikli çoğunlukla seçilmiş yargıçlardan oluşması gerektiğini vurgularken, daha önceki oylamalarda ad çekme usulünün uygulanmadığını belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, HSK’nin adalet sisteminin temeli olduğunu belirtti. Yüksel, seçimlerin şeffaf olması gerektiğini vurgularken, daha önceki uygulamalara atıfta bulunarak yeni bir seçim yönteminin belirlenmesine gerek olmadığını ifade etti. TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de geçmiş uygulamaları aktardı ve oy pusulalarında her bir üye için üç kişinin işaretlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

PROPOSAL REDDEDİLDİ VE SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, ayrı ayrı oylama yapılması gerekliliğini savundu. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, görüşme sırasında “görücü usulü” eleştirisi yaptı. Toplantı sonrasında CHP’nin önergesi oy çokluğu ile reddedildi. Sonrasında Tasnif Komisyonu kurularak HSK’ye seçilecek 5 üyenin üç katı aday belirlendi. 101 aday, seçim sürecine girdi. Seçimler basına kapalı gerçekleştirildi. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, seçim usuluna tepki gösterdi ve oy kullanmadı. Diğer partilerin üyeleri ise seçimlere katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantı sonucunda HSK üyeliği için 15 aday belirlendi.

GENEL KURUL SEÇİM SÜRECİ

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki haftalarda 5 HSK üyesi için oy kullanacak. Karma Komisyonun belirlediği 15 aday arasından gizli oyla seçim yapılacak. İlk oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, sonuç alınamazsa ikinci oylamada beşte üç çoğunluk gerekecek. Eğer oylama da sonuç vermezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye belirlenecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.