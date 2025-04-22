Karma Komisyon, HSK Üye Seçimi İçin Kuruldu

HUKUK KURUMLARI İÇİN ALTI KOMİSYON KURULDU

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri için alt komisyon oluşturdu. Bu toplantı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Beyazıt, konuşmasında HSK’da görev süreleri sona eren 5 üyenin yerlerine seçim yapılması gerektiğini vurguladı ve “TBMM tarafından seçilecek 5 HSK üyesi için Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1 üye, 1 üye ise Yüksek Öğretim Kurullarının (YÖK) hukuk alanında görevli öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecektir” dedi.

ADAYLARIN BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Beyazıt, HSK üyelikleri için toplamda 15 adayın Anayasa gereği Karma Komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, TBMM Başkanlığı’nın 8 Nisan 2025’te yayımladığı başvuru şartları ile TBMM’nin resmi internet sitesinde duyuru yapıldığı belirtildi. Aday adaylarına ait belgelerin ise 16 Nisan’da komisyona aktarıldığı kaydedildi. Beyazıt, TBMM tarafından belirlenecek 5 HSK üyeliği için toplamda 101 aday adayı başvurduğunu da detaylandırdı; bunlar arasında 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 Yükseköğretim ve 39 avukat bulunuyor.

ALT KOMİSYONUN GÖREVİ VE TARİHİ

Başkan Beyazıt, yüksek başvuru sayısı nedeniyle bir alt komisyon kurulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Komisyonun ardından, Beyazıt, HSK üyelikleri için önerilen 5 kişiden oluşan alt komisyonun oluşturulmasına ve bu komisyonun hazırlayacağı raporun 29 Nisan Salı günü Karma Komisyon Başkanlığına sunulacağını açıkladı. Alt komisyonun üyeleri arasında AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yer aldı. Karma Komisyon’un HSK üye seçimleri için belirleyeceği adayları tespit etmek amacıyla 6 Mayıs’ta bir araya geleceği belirtildi.