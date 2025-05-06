Karma Komisyon Toplandı, Aday Belirlendi

TBMM ANAYASA VE ADALET KURULU TOPLANTISI

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı. Komisyon, Hakim ve Savcılar Kurulu’na seçilecek 5 üye için bir araya geldi. Daha önce de bu konu üzerinde toplanmış ve bir alt komisyon kurulmasına karar vermişti. Komisyonun Başkanı Yusuf Beyazıt, ilk olarak Alt Komisyon Başkanı Murat Alparslan’a söz verdi.

ADAYLARIN DURUMU VE RAPORUN KABULÜ

Alparslan, usul şartlarını taşıyıp taşımadıklarını ve evrakların eksik olup olmadığını kontrol ettiklerini belirtti. 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumlarının hukuk bölümlerinde görev yapan 8 öğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplamda 101 aday adayının başvurusunu geçerli bulduklarını ifade etti. Başkan Beyazıt, Alparslan’ın görüşlerinden sonra komisyon görüşmelerinin alt komisyon raporu üzerinden yapılmasını oyladı ve bu rapor kabul edildi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ VE OYLAMA

Beyazıt, aday belirleme süreci hakkında komisyona bilgi verdi. İlk oylamada adayların 3’te 2 çoğunluk, ikinci oylamada ise 5’te 3 çoğunluk oyunu alması gerektiğini vurguladı. Daha sonra en yüksek oy alan iki aday arasında ad çekme usulü uygulanacağı bilgisini de ekledi.