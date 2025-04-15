Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde Kaza

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Niğde’nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan geri dönüşüm fabrikasında, 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Abdurrahman Ö., bugün Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası’nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. 14 yaşındaki çocuğun, yarıyıl tatili öncesinde okulu bıraktığı ve geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.