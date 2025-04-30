Karmod, Gana’da Prefabrik Okul İnşa Ediyor

PREFABRİK OKUL PROJESİ BAŞLADI

Karmod, Gana Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan prefabrik okul projesinin inşasına başladığını duyuruyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, modüler yapı markası Karmod, Batı Afrika’daki Gana’nın başkenti Akra’da prefabrik okul binası inşaatına girişti. Projenin tamamlanmasının ardından ilkokul olarak hizmet verecek prefabrik okulda toplamda 8 derslik yer alacak.

HIZLI KURULUM AVANTAJI

Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, hızlı kurulum avantajı ile bu projede çok kısa sürede okul inşaatının tamamlanacağını belirtiyor. Kadir, prefabrik yapıların güvenli ve uzun ömürlü kullanım standartlarına uygun şekilde projelendirildiğine dikkat çekerek, “Güvenli yapı modelimiz ve hızlı kurulum özelliğimizle Gana Eğitim Bakanlığı’nın okul projesini gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki 8 derslikli okul binasını 30 gün gibi kısa bir sürede kurarak teslim edeceğiz. Projenin finansmanı, bölgedeki yardım kuruluşu tarafından karşılanıyor.” diyor.

ENERJİ TASARRUFU İLE EKONOMİK ÇÖZÜMLER

Kadir, prefabrik yapılarını kullanılacağı bölgenin iklim özelliklerine göre şekillendirdiklerini de aktarıyor. “Duvar karkası ve çatı izolasyonu sayesinde, yapılarımızın kullanıldığı her bölgede iklimlendirme konforu sağlıyor, enerjiden tasarrufla bütçelere kazandırıyoruz.” şeklinde konuşuyor. Projenin detaylarına ilişkin Kadir, “Akra okul projemizi ‘L’ planda 626 metrekare büyüklükte projelendirdik. Tek katlı okul binasında 8 dersliğin yanı sıra özel etkinlik sınıfı, müdür, öğretmenler, sistem ve toplantı odaları ile WC birimleri bulunuyor.” diye ekliyor. Tuzla’daki modern tesislerinde ön üretimi tamamlanan okul binası, deniz yoluyla Gana’ya sevk edilmiş durumda. Gönderilen süpervizör ekiplerince kurulum çalışmaları sürüyor.