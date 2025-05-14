Karmod, Tunus’ta 450 Kişilik Kamp Kuruyor

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Karmod, Kuzey Afrika’daki Tunus ülkesinde 450 personel kapasiteli prefabrik işçi kampı yapılarının kurulumuna başladı. Şirket, Kafsa şehrinde bulunan maden sahası için bu prefabrik kamp yapılarını inşa ediyor. Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, yaptığı açıklamada, fosfat maden sahasında kullanılacak olan projeye ait toplam 9 bloktan oluşan yapının 2 bin 560 metrekarelik bir alanı kapsadığını ve kurulumunu 30 günde tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.

PREFAKRIK YAPILARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Kadir, Karmod’un ergonomik yapılarının zorlu çalışma sahalarında sıkça tercih edildiğini belirtti. “Zindelik veren ergonomisiyle yapılarımız zorlu çalışma sahalarında marka adımızla özellikle tercih ediliyor. Enerjiden madenciliğe, yol yapımından havalimanı inşaat projelerine, ülkemizle birlikte dünyanın birçok yerinde şantiye yapıları kuruyoruz,” ifadelerini kullandı. Kadir, mobilizasyon çözümleri kapsamında konteyner ve prefabrik yapı modellerinin yer aldığını ve en çok ihtiyaç duyulan şantiye binaları olan ofis, yemekhane, yatakhane, misafirhane, laboratuvar, revir, WC ve duş yapılarının tamamının üretimini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

PROJENİN DETAYLARI

Tunus projesindeki şantiye yapılarının fosfat madeni sahasında kullanılacağına dikkat çeken Kadir, “Tunus’un orta kesiminde yer alan Kafsa şehrindeki fosfat madeni sahası için projelendirdiğimiz şantiye mobilizasyonunda toplam 9 blok bulunuyor. Prefabrik yapı modelimizle ürettiğimiz bu yapıların toplam büyüklüğü 2 bin 560 m2. Kurulum süreci süpervizör ekiplerimiz tarafından yapılıyor ve 30 günde tamamlanması hedefleniyor. Yapılarımızda toplamda 450 personelin aynı anda konaklayabilmesi mümkün,” dedi. Projede 5 bloktan oluşan 259 m2’lik prefabrik yatakhane, 2 blok 249 m2’lik şantiye ofisi, 1 blok 518 m2’lik yemekhane binası ve 1 adet 249 m2’lik WC ve duş binası yer alıyor.