Karne Dağıtımı 20 Haziran’da Başlıyor

KARNE GÜNÜNE HAZIRLIK

Karne günü yaklaştıkça, “karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?” sorusu eğitim dünyasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Ancak belirli saat bilgileri okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Bu durum özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler için büyük önem taşıyor. Velilerin de bu süreçte çocuklarının yanında olması isteniyor.

KARNE DAĞITIMI SAATLERİ

Çoğu okulda karne dağıtımı sabah saat 08:30 itibarıyla başlıyor. Ancak bazı okullar, 09:30 ile 10:30 saatleri arasında düzenledikleri törenlerle karne ve başarı belgelerini öğrencilere sunuyor. Bu nedenle ailelerin, kendi okullarından saat bilgisi alması son derece önem taşıyor. Karnelerin ne zaman verileceği hakkında doğru bilgilere ulaşmak için okulların duyurularını takip etmek gerekiyor.