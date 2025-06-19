Karne Günü Kıyafet Serbest Mi?

KARNE GÜNÜ HEYECANI YAKLAŞIYOR

Karne günü yaklaşırken öğrenciler, okul yönetimlerinin bu konudaki kararını merak ediyor. Karne töreninde kıyafet serbest mi olacak? Öğrenciler, törene üniforma ile mi yoksa istedikleri gibi mi katılabilecek?

KARNE GÜNÜ KİYAFET İLE İLGİLİ YASAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte, karne günü için özel bir kıyafet zorunluluğu veya yasağına dair kesin bir madde yer almıyor. Bu durum, okullara karne günü kıyafeti konusunda kendi kararlarını alma imkanı tanıyor. Çoğu okul, bu günü özel ve keyifli bir etkinlik olarak değerlendirdiği için öğrencilerin serbest kıyafetle gelmesine izin veriyor. Ancak bazı okullar, özellikle yıl sonu törünü veya ödül takdimini içeren etkinliklerde, öğrencilerden üniforma giymelerini talep edebiliyor.