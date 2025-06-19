Karne Günü Kıyafet Serbest Mi?

ÖĞRENCİLERİN KARNELERİ İÇİN GİYİM TERCİHLERİ

Karne günü heyecanıyla birlikte, öğrenciler okul yöneticilerinin alacağı kararı merakla bekliyor. Karne töreninde kıyafetlerin serbest olup olmayacağı, öğrencilere üniforma giyme zorunluluğu getirilip getirilmeyeceği gibi konular gündemde.

KARNE GÜNÜ KIDEMİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerde, karne günü için kıyafet serbestliği ya da yasağına dair kesin bir düzenleme mevcut değil. Bu durum, okulların karne gününde kıyafet serbestliği konusunda kendi kararlarını vermelerine olanak tanıyor. Çoğu okul, karne gününü özel ve keyifli bir gün olarak gördüğü için öğrencilerin serbest kıyafetle katılmasına izin veriyor. Bununla birlikte, bazı okullar, özellikle yıl sonu töreni veya ödül takdimi düzenliyorsa, öğrencilerden okul üniforması giymelerini talep edebiliyor.