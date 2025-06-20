“Karne Törenleri Heyecanla Gerçekleşti.”

ASRIN FELAKETİ SONRASI KARNE HEYECANI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te öğrenciler karne aldı. Gaziantep’te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne töreni gerçekleştirildi. Emine Ulusoy İlkokulu’ndaki etkinliğe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Vali Çeber, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti ve Gaziantep’te 705 bin öğrencinin karne aldığını duyurdu.

EĞİTİM KURUMLARINDAKİ GELİŞMELER

Gaziantep’te bu yıl 2 bin 246 eğitim kurumu ve 36 bin öğretmenle eğitim öğretim yılı tamamlandı. Çeber, “Depremde 105 okulumuz ve 705 derslik kullanılamaz hale geldi. Bu sorunu aşacağız dedik, 105 yeni okul yaptık ve 705 dersliği 2 bin 500 derslik olarak değiştirdik. Şu anda 121 yeni eğitim kurumunun yapımı sürüyor. Çok kısa zamanda 2 bin 500 sınıf faaliyete geçecek ve Gaziantep’te birkaç yıl içinde standartlarımızı artıracağız.” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA’DA KARNE HEYECANI

Şanlıurfa’da 736 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Eyyübiye ilçesindeki Küçükhan İlkokulu’nda düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Vali Şıldak, gazetecilere öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi ve “Şanlıurfa’da verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdik.” açıklamasında bulundu.

EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şanlıurfa’da 35 bin 700 öğretmen ile 2 bin 545 okulda 23 bin 680 derslikte eğitim faaliyetleri yürütüldü. Vali Şıldak, eğitimin standartlarının yükseltilmesi için tüm eğitim kadrosuyla ve dinamik unsurlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ VE DİĞER İLLERDE KARNE DAĞITIMI

Kahramanmaraş’ta 1108 okulda öğrenim gören 276 bin 421 öğrenci karne aldı. Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerle bir araya geldi ve karneleri dağıttı. Malatya’da ise 150 bin 393 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adıyaman’da Börgenek İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde de 158 bin 130 öğrenci karnesine kavuştu.

KİLİS’TE ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI

Kilis’te Selahattin İyigün Atatürk İlkokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Kilis Valisi Tahir Şahin, öğrencilere tatilde verimli geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.