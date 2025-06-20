Karne Törenleri Sabah Başlıyor

KARNE DAĞITIM SAATLERİ

Okuldan okula farklılık gösteren karne dağıtım saatleri, genel olarak sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karnelerinin tam olarak ne zaman verileceği merak ediliyor. Okul yönetimi, bu saatleri düzenli olarak belirleyerek sabahçı öğrencilerin 08:30 ile 10:30 arasında karnelerini almasını sağlıyor.

İLKOKUL VE ORTAOKULDA UYGULAMA

İlkokul ve ortaokulda genellikle sabahçı öğrencilere daha erken saatler ayrılıyor. İkili sistem uygulayan okullarda öğleden sonra karnelerin teslim saatleri de belirleniyor. Böylece hem sabah hem de öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARNE SAATLERİ

Sabahçı lise öğrencileri için karne dağıtım saatleri sabah 09:00’a kadar sona ererken, öğlenci olan liselerde teslim saatleri 13:00’e kadar uzayabiliyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü karne dağıtımı tamamlandıktan sonra öğrenciler yaz tatiline başlayacak.