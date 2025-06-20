Karne Törenleri Yapıldı, Öğrenciler Mutlu

KARNE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Kastamonu’nun Hanönü, Küre, Doğanyurt ve İhsangazi ilçelerinde karne törenleri gerçekleştirilmiş durumda. Küre ilçesindeki etkinlikte, karnesini alan 454 öğrenci yaz tatiline başlamız oldu. Törene Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı. Aslan, karne alan öğrencilerin “güzel bir tatil” geçirmesini diledi.

Hanönü ilçesinde 382 öğrenci karne mutluluğu yaşadı. Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki karne törenine Kaymakam Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve diğer protokol üyeleri katılım gösterdi. Kaymakam Denli, öğrencilere “tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmalarını” ve “bol bol kitap okumalarını” önerdi.

İHSANGAZİ’DE YAZ TATİLİNE GİRİLDİ

İhsangazi ilçesinde de karnesini alan 472 öğrenci yaz tatiline adım attı. Kanlıgöl İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve protokol üyeleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, tüm öğrencilerin “aileleri ile mutlu zamanlar geçirmesini” diledi.

DOĞANYURT İLÇESİNDE KARNE DAĞILIMI

Doğanyurt ilçesinde 385 öğrenci karne aldı. Akçabel Köyü İlkokulu’nda düzenlenen programa, Kaymakam Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Tuncay Yılmazer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğen katılım sağladı. Kaymakam Erdoğan, öğrencilerin “güzel bir tatil” geçirmeleri temennisinde bulundu.