Karneler 20 Haziran’da verilecek

KARNELERİN VERİLECEĞİ TARİH

Karnelerin verileceği tarih, hem öğrenciler hem de veliler tarafından 2025 yazına adım atılırken sıkça soruluyor. Milyonlarca öğrenci, yaz tatiline ne zaman çıkacağını öğrenmek için merak içinde. Karnelerin ne zaman dağıtılacağı, yaz planları açısından da oldukça kritik bir konu. Peki, karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanma tarihi nedir? İşte bu konuda önemli bilgiler…

KARNELERİN TESLİM TARİHİ VE OKULLARIN KAPANIŞI

Karnelerin verileceği tarih, 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarihte Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Karnelerle ilgili soru işaretleri, özellikle Kurban Bayramı’nın yaz tatiline yakın bir zamana denk gelmesi nedeniyle daha da önem kazanıyor. Bazı söylentiler okulların erken kapanacağı yönündeyken, Milli Eğitim Bakanlığı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Karnelerin verilmesiyle ilgili resmi açıklamalar, net bir yanıt arayanlar için oldukça rahatlatıcı oldu. Okullar, 20 Haziran Cuma günü kapanacak.