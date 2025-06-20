Karneler, Çaba İle Değerlendirilmeli

ÖĞRENCİLERİN ÇABASI DEĞERLENDİRİLMELİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Karneler, sadece belli bir müfredatın sınav kağıdına dökülmüş halidir. Bu nedenle çocuklarımızı notlarıyla değil, gösterdikleri çaba, sabır ve gayretle değerlendirmeliyiz” açıklamasında bulundu. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlamasıyla birlikte, Palandöken yazılı bir bildiri paylaştı. 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yaz tatilinin başladığını vurgulayan Palandöken, “Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri gönülden kutluyor ve hepsinin ülkemiz için başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

YAZ TATİLİ FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ

Başkan Palandöken, öğrencilerin yaz tatilinin hayatı mahalleden öğrenmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. “Eskiden yaz tatilleri sadece dinlenme zamanı değil, hayatı öğrenme mevsimiydi. Çocuklar sabah erken saatlerde mahalle bakkalının kepengini açmasına yardım eder, fırında poşet taşır, berberin yanına çırak olurdu” diyerek, bu tür deneyimlerin çocukların iş disiplini ile tanışmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, bu yaz tatilinde ailelerin çocuklarını mahalle esnafının yanına yönlendirmesi gerektiğini ekledi. Bu deneyimlerin çocukların hafızasında kalıcı izler bırakabileceğini söyledi.

ANLAMLI DENEYİMLER ÖNEMLİ

Palandöken, çocukları karne hediyesi olarak pahalı armağanlar yerine anlamlı deneyimlerle ödüllendirmeyi önerdi. “Karne hediyesi olarak çocuklarımızı sinema, tiyatro gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmak hem onların gelişimine katkı sağlar hem de aile bağlarını güçlendirir” dedi. Yaz tatili boyunca müze gezileri, doğa yürüyüşleri ve tarihi mekan ziyaretleri gibi etkinliklerin çocukların hem eğlenmelerine hem de öğrenmelerine katkı sağladığını belirtti. Ailelerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmelerinin önemine dikkat çekerek, duygularını paylaşmaları ve yanlarında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini ifade etti. “Çünkü çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir, ilgidir, güvendir” şeklinde konuştu.