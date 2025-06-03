Karoline Leavitt, Trump’ın İran tavrını açıkladı

İRAN KONUSUNDAKİ NET TAVIR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili duruşunun kesin olduğunu ve ülkeye sunulan nükleer anlaşma teklifinde “uranyum zenginleştirme” olanağının bulunmadığını ifade etti. Leavitt, yaptığı basın brifinginde ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

MEDYA ÜZERİNDEN MÜZAKERE YÜRÜTMÜYORUZ

Leavitt, Amerikan basınında yer alan ve “ABD’nin İran’a sunduğu taslakta Tahran’a belirli bir oranda uranyum zenginleştirme yapma imkanı tanındığı” yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Bu iddiaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım. Biz medya üzerinden müzakere yürütmüyoruz. Özel Temsilci Steve Witkoff’un yürüttüğü görüşmelere saygı duyuyoruz. Başkan Trump, dün gece Truth Social hesabından tutumunu çok net şekilde ortaya koydu.” dedi.

TUTUMUNUN AÇIK BİR İFADESİ

Leavitt, Trump’ın, “Potansiyel anlaşmamızda hiçbir şart altında uranyum zenginleştirmeye izin verilmeyecek.” şeklindeki paylaşımının, bu konudaki tavırlarının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un İran tarafına kapsamlı ve “kabul edilebilir” bir öneride bulunduğunu belirten Leavitt, “Başkan, bu teklifin kabul edilmesini bekliyor ve kabul edilmediği taktirde İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtiyor.” şeklinde yorumda bulundu.