Karpuz Fiyatları Karacabey’de Düştü

Bursa’nın verimli topraklarıyla tanınan Karacabey Ovası’nda bu yıl fazladan ekiliş nedeniyle tarlada kilosu 30 kuruşa gerileyen karpuz, Bursa’da yaklaşık 30 katına alıcı buluyor. Geçtiğimiz yıl salçalık domatesten zarar gören çiftçi, bu üründeki ekim alanını 150 bin dekardan 90 bin dekara düşürerek yerine karpuz ve mısır ekmeyi tercih etti. Özellikle karpuzun aşırı ekimi ve diğer bölgelerdeki hasat zamanlamasının üst üste gelmesi sonucu tarladan çıkış fiyatları oldukça düştü. Karacabey Ovası karpuzunun kilosu 70 kuruştan başlayarak 30 kuruşa kadar indi.

Karpuzda Durum

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuzun bu yıl kötü başladığını ve bu şekilde devam ettiğini ifade ediyor. “70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuzların satış fiyatı 3-5 lira arasında oldu. Bu yıl alaca karpuzların ekimi oldukça fazla. Bu nedenle fiyatlar adeta çöktü” diyor. Düzen, üretimde denge sağlanamadığı için çiftçilerin her yıl farklı zorluklarla karşılaştığına dikkat çekiyor. Zararını telafi etmeye çalışırken çırpınan çiftçilerin giderek kötüleşen bir duruma düştüğünü savunuyor.

Pazardaki Farklar

Karacabey Ovası’nda kilosu 30 kuruşa kadar düşen karpuz, 70 kilometrede bu fiyatın 30 katına çıkıyor. Bursa merkezdeki market ve pazarlarda karpuz kilo fiyatı 8,90 ila 11 lira arasında değişiyor. Bu durum, yerel çiftçilerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor ve piyasalardaki fiyat dengesizliği dikkat çekiyor.