Karpuz Yazın Sağlıklı Tüketilebilir

YAZ AYLARINDA KARPUZ TÜKETİMİNE DAİR ÖNERİLER

Diyetisyen Gökçenur Kahraman, yazın serinletici bir meyve olan karpuzun sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için bazı önerilerde bulundu. “Karpuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ama glisemik indeksi yüksektir. Ana öğünlerden 1-2 saat sonra yanında bir avuç badem ya da birkaç cevizle birlikte tüketilebilir. Karpuzun yanına beyaz peynir eklenerek kan şekeri dengesi daha iyi korunabilir. Tokluk süresi uzayabilir. Karpuzu nane, limon, yoğurt gibi malzemelerle karıştırarak sağlıklı smoothieler yapabilirsiniz. Ayrıca roka, beyaz peynir ve zeytinyağı ile yaz salataları hazırlayabilirsiniz” diye belirtti.

KARPUZUN BESİN DEĞERİ

Diyetisyen Kahraman, karpuzun besin değerleri hakkında bilgi verdi. “Karpuzun yaklaşık yüzde 92’si sudan oluşuyor. Bu durum onu yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek haline getiriyor. 1 ince dilimi yaklaşık 90 kalori. Karpuz, C vitamini, A vitamini, potasyum ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineralleri içermenin yanı sıra, zengin bir likopen kaynağıdır. Likopen güçlü bir antioksidan. Kısaca, karpuz düşük kalorili, su ve antioksidan bakımından zengin bir meyvedir” dedi.

CİLT VE SAÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Karpuzun vitamin ve minerallerin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Kahraman, “C vitamini, bağışıklık sistemini destekliyor, hücre onarımını teşvik ediyor ve güçlü bir antioksidan. Ayrıca, A vitamini ve B vitaminleri (B1, B5, B6) de içeriyor. A ve C vitaminleri sayesinde cildin nemli kalmasına, elastikiyetini korumasına ve saçların güçlenmesine yardımcı olabiliyor. Potasyum, vücut sıvılarının dengelenmesine destek olurken, magnezyum çeşitli metabolik işlevlerde rol oynuyor. Karpuz aynı zamanda sindirim sistemini düzenli tutuyor ve kabızlığı önleyebiliyor. Likopen ve potasyum içeriği kan basıncını dengelemeye yardımcı olabiliyor, damar sağlığını koruyarak kalp hastalıkları riskini azaltıyor” açıklamasını yaptı.

SIVI DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Karpuzun yüksek su içeriğinin vücudun hidrasyonunu nasıl desteklediğini anlatan Kahraman, “Karpuzun yüzde 90-92’si sudan oluşuyor. Bu özelliği sayesinde vücudun sıvı dengesine katkı sağlıyor. Özellikle yaz aylarında terle kaybedilen sıvının yerine konmasına yardımcı olabilir” dedi.

SAĞLIKLI TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Karpuzun en sağlıklı tüketim yöntemlerine dikkat çeken Kahraman, “Karpuz yaz aylarının ferahlatıcı meyvelerindendir. Ana öğünlerden 1-2 saat sonra yanında çiğ badem veya birkaç cevizle birlikte tercih edilebilir. Karpuzun yanına beyaz peynir eklenerek kan şekeri dengesi koruyabilir. Ayrıca, sağlıklı smoothieler yapmak için nane, limon, yoğurt gibi malzemeler kullanılabilir. Yaz salataları için roka, beyaz peynir ve zeytinyağı kombinasyonu öneriliyor” ifadelerini kullandı.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ VE TÜKETİM TAVSİYELERİ

Karpuz çekirdeği hakkında bilgi veren Kahraman, “Magnezyum ve çinko açısından zengin. Ancak, çekirdeğin çiğ tüketimi hassas bireylerde gaz ve şişkinlik yaratabiliyor. Tuzsuz olarak fırında kavrularak tüketilebiliyor. Karpuz kabuğunda bulunan sitrülin amino asidi, kasların toparlanmasına destek olarak kas ağrılarını azaltmada yardımcı olabilir” dedi.

GÜNLÜK TÜKETİM REHBERİ

Karpuzun günlük tüketim miktarı hakkında bilgi veren Kahraman, “Günlük ortalama 300 gram (1.5-2 fincan) taze meyve tüketimi öneriliyor. Günde 2 porsiyon (300 gram) karpuz güvenli. Ancak karpuzun her gün değil, dengeli bir şekilde haftalık beslenme içerisinde yer alması tavsiye ediliyor. Besin çeşitliliği sağlamak adına diğer meyvelere de yer verilmesi gerektiği söyleniyor” dedi.

DİYABET HASTALARINA UYARILAR

Diyabet hastalarına karpuz tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kahraman, “Karpuzun glisemik indeksi yüksek, bu yüzden diyabet hastaları porsiyon kontrolü yaparak tüketmeli. Kan şekeri dengesiz olan bireyler için her gün tüketim önerilmez. 1 porsiyon karpuz yaklaşık 150 gramdır ve 10-12 gram karbonhidrat içeriyor. Diyabetli bireylerin günlük karbonhidrat sınırına göre planlama yapması şart” şeklinde konuştu.

AŞIRI TÜKETİMİN RİSKLERİ

Karpuzun aşırı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Kahraman, “Aşırı karpuz tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere, sindirim sorunlarına (şişkinlik, gaz, ishal) ve kilo artışına neden olabilir” dedi.

BÖBREK HASTALARI İÇİN DİKKAT GEREKEN BİR MEYVE

Karpuzun potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastalarında dikkatli tüketilmesi gerektiğini kaydeden Kahraman, “Böbreklerin potasyumu atma kapasitesi azaldıkça hiperkalemi riski artar. Böbrek hastalarında evre, potasyum seviyesi ve sıvı gereksinimi farklı olabileceğinden kişiye özel diyet planı gerekiyor” açıklamasında bulundu.

KARPUZ VE PEYNİR İKİLİSİ ÖNERİSİ

Karpuzun yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle yanında protein veya yağ içeren bir besinle birlikte tüketilmesi gerektiğini belirten Kahraman, “Peynirin içindeki protein ve yağ, tokluk hissini artırarak karpuzun tek başına yaratabileceği açlık hissini dengeleyebilir. Karpuz ile birlikte az tuzlu beyaz peynir, lor peyniri, çiğ fındık ve çiğ badem gibi besinlerle ferahlatıcı yeşillikler tüketilebilir” dedi.