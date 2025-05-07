Karpuz Yüklü Kamyon Düzlen’de Devrildi

KAZA ANINDA TÜM KARPUZ YOLA DÜŞTÜ

Antalya’da bir kamyonun karpuz yüklü olarak devrilmesi sonucu tonlarca karpuz yol kenarına saçıldı. Sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattığı öğrenildi. Kaza, önceki akşam saatlerinde İbradı – Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

NAVİGASYON HATALARI KAZAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, 42 AVR 011 plakalı kamyon, Antalya’dan aldığı tonlarca karpuzu Adana’ya götürmek üzere yola çıktı. Sürücünün, yeni açılan Antalya-Konya kara yolunu kullanarak Demirkapı Tüneli’ni geçtikten sonra İbradı kavşağına geldiğinde navigasyon aletinin yanlış yönlendirdiği ve İbradı ilçesi istikametine saptığı bildirildi. Bu yanlış yönlendirme nedeniyle sürücü, Akseki yoluna girdi. Düzlen Mahallesi’ne varıldığı sırada, rampa aşağı inmekte olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karpuz yüklü kamyonu şarampole devirdi.

Devrilen kamyondaki tonlarca karpuz, yol kenarına savruldu. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kazanın sebebini araştırmaya devam ediyor.