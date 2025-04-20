Karpuzlu Jandarma Ziyareti Şehitleri Andı

ŞEHİT ER ESAT ÖZÇELİK’İ ANIYORLAR

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı personel, Şehitler Haftası kapsamında Ulukonak Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Esat Özçelik’in kabrini ziyaret ederek, onu dualarla andı. Bu ziyaretin içerisinde, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, şehidin kabri etrafında çevre temizliği yapmayı da unutmadı.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLADI

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gösterdiği bu nazik davranış, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerin anısına duyulan saygı ve vefa duygusunun bir yansıması oldu. Bu nedenle, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından büyük bir takdir ile karşılandığı belirtildi.