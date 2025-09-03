Karpuzun Fiyatı Bursa’da 30 Katı

KARACABEY’DE KARPUZ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Bursa’nın verimli topraklarıyla tanınan Karacabey Ovası’nda bu yıl yaşanan fazla ekiliş nedeniyle tarlada karpuzun kilosu 30 kuruşa kadar geriledi. Ancak bu karpuzlar, Bursa’da yaklaşık 30 katı fiyatla satışa sunuluyor. Geçen yıl salçalık domatezden zarar eden çiftçilere, ekim alanlarını 150 bin dekardan 90 bin dekara indirdi. Bunun yerine karpuz ve mısır ekimi yapıldı. Özellikle karpuzdaki aşırı ekiliş ve diğer bölgelerdeki hasat döneminin çakışması, tarladan çıkış fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Karacabey Ovası’ndan çıkan karpuz, 70 kuruştan başlayıp 30 kuruşa kadar düştü. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, bu süreçte karpuzun kötü bir başlangıç yaptığını ve sürecin kötü gittiğini ifade etti. “70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu” diyen Düzen, bu yıl Alaca karpuzlarının ekiminde büyük artış yaşandığını belirtti.

Düzen, üretimde denge sağlanamadığı için çiftçilerin her yıl zor bir durumda kaldığını kaydetti. Zararını çıkarmaya çalıştıkça çiftçilerin daha da kötü bir duruma sürüklendiğini savundu. Karacabey Ovası’nda kilosu 30 kuruşa inen karpuz, Bursa’nın merkez pazar ve marketlerinde 8,90 ila 11 lira arasında satılıyor. Bu durum, 70 kilometre mesafede karpuz fiyatının 30 katına ulaşmasını sağlıyor.