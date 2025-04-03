Kars 36 Spor, Arhavi 08’e Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kars 36 Spor, Arhavi 08 Spor ile olan maç hazırlıklarını devam ettiriyor. BAL Ligi 2’inci grupta yer alan yeşil beyazlı ekip, bu hafta sonu gerçekleşecek karşılaşmadan galip ayrılmayı planlıyor. Kars 36 Spor, teknik direktör Bülent Ayan’ın önderliğinde yapılan antrenmanlarda taktik çalışmalarına yoğunlaşırken, oyuncuların motivasyonlarını yüksek tutmak için özel antrenman programları uyguluyor. Yeşil beyazlı ekip, kendi sahasında oynama avantajını kullanma amacı taşıyor.

TEKNİK DİREKTÖRDEN GÜVEN TAZELEME

Kars 36 Spor’un kendi sahasında gerçekleşecek olan karşılaşmadan galip geleceğini belirten Teknik direktör Bülent Ayan, “Kars 36 Spor’un gücü belli, kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle Arhavi karşılaşmasından galip ayrılacağız” ifadelerini kullanıyor. Bu açıklama, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Arhavi 08 Spor karşılaşmasını yönetecek hakemler de belirlendi. Maç, Bingöl Bölgesi hakemlerinden Bestamin Üçkaç tarafından yönetilecek. Üçkaç’ın yardımcıları Kenan Gende ve Mehmet Şeref Perihan olurken, karşılaşmanın 4’üncü hakemi Hüseyin Yanık olarak atandı. Karşılaşma 6 Nisan 2025 Pazar günü Atletizm Pisti Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak. Kars 36 Spor yönetimi, hafta sonu gerçekleşecek bu önemli karşılaşmaya tüm Karslıları davet ediyor.