Kars 36 Spor Kulübü Seçmeleri Tamamlandı

ALTYAPI FUTBOLCU SEÇMELERİ TAMAMLANDI

Kars 36 Spor Kulübü’nün altyapı futbolcu seçmelerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. 2007-2010 doğumlu genç futbolcu adaylarının katıldığı organizasyon, geleceğin yıldızlarının yeteneklerini belli etmesine olanak tanıdı. Seçmeler, kulübün Altyapı Koordinatörleri Osman Beysümengü ve Yusuf Saçit Çelik’in gözetiminde gerçekleştirildi. Seçme sürecinin ardından belirlenen adaylar, ikinci etap antrenmanlarına davet edilecek.

BAŞARILI SPORCULAR İÇİN FIRSATLAR

Bu aşamada yapılacak değerlendirmeler sonucu başarılı olan sporcular, Kars 36 Spor’un altyapısında yer alma hakkı kazanacak. Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Turgay Kızılören, seçmelere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birçok genç kardeşimiz seçmelere katılarak bizleri mutlu etti. Şehrimizdeki ve çevre illerdeki yetenekli gençleri görme imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

Kızılören ayrıca, “Seçilen sporcuları kendi yaş kategorilerine göre kulübümüz bünyesindeki antrenmanlara dahil edeceğiz. Amacımız, sporun birleştirici gücünü kullanarak gençlerimizi sporla iç içe yetiştirmek ve kulübümüzün geleceğine katkı sağlamak” şeklinde konuştu. Kulüp, altyapıya verdiği önemle Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.