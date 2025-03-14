Kars Anaokulu’nda Yardımlaşma Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK VE AMACI

Kars İlkokulu anaokulunda düzenlenen etkinlik, öğrencilere empati ve yardımlaşma bilincini kazandırmayı amaçlayan önemli bir adım oldu. Kars’ta, anaokulu öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmak için bir araya geldi. “Ramazan paylaşmaktır, yardımlaşmaktır” temalı organizasyon çerçevesinde, minik yürekler hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla bir araya geldi. Bu etkinlik, küçük yaşlarda sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyor.

ORGANİZASYONA KATILIM

Kars İlkokulu Anaokulu’ndaki etkinlik, öğretmen Büşranur Taşdemir’in koordinasyonunda gerçekleştirildi. Öğretmenler ve veliler de etkinliğe aktif bir şekilde katıldı. Minikler, yardım kolilerini özenle hazırlarken Ramazan’ın ruhunu yaşayarak sosyal sorumluluk bilincini kazandılar. Taşdemir, “Her yıl bu tür etkinlikler düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ramazan ayında paylaşma ve yardımlaşma duygusunun güçlenmesi çok önemli” dedi. Büşranur Taşdemir, öğrencilerin bu anlamlı çalışmaya katılımının önemli olduğunu vurguladı.

YARDIM KOLİLERİ VE İÇERİĞİ

Hazırlanan yardım kolilerinin içinde gıda ürünleri, hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlar yer aldı. Öğrenciler, hazırladıkları kolileri birlikte taşıyarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaları için ilgili kişilere teslim etti. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının bu değerli yardımlaşma faaliyetinde yer almasından duydukları gururu ifade etti. Organizasyon, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük takdir topladı. Katılımcılar, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkıda bulunacak etkinliklerin önemini dile getirdi.