Kars Bayram Namazı Saat Kaçta?

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ MERAK KONUSU

Kars’ta yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan bayram namazının saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Bayram namazı, iki rekat olarak kılınıyor ve bu nedenle pek çok kişi, “Kars bayram namazı saati kaçta?” sorusuna cevap bulmak istiyor. Kars bayram namazının saati 06.26’dır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor: İlk olarak, niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Daha sonra eller kulak hizasında tekrar kaldırılarak bir tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çekerek açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “zammı sure” ya da bu sureye geçecek kadar Kur’an-ı Kerim okur. Cemaat bu esnada imamı dinler, ardından rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “zammı sure” ya da bu sureye geçecek kadar Kur’an-ı Kerim okur. Cemaat sessiz bir şekilde imamı dinler. Daha sonra, ilk rekattaki iftitah tekbiri gibi, eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alındıktan sonra eller son kez yanlara salınır ve en sonunda 4. tekbir alınır, bu defa eller kulak hizasında kaldırılmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur. “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak, önce sağ tarafa sonra sola selam verilmek suretiyle namaz tamamlanır. Müezzinin öncülüğünde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.