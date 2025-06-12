KARS’da Etkinlikte Karakterler Canlandırıldı

ÖĞRENCİLER ROMAN KARAKTERLERİNİ CANLANDIRDI

KARS Hüsnü Mehmet Özyeğin Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin yıl boyunca okudukları Türk ve dünya edebiyatından roman karakterlerini canlandırdığı etkinlik gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik, renkli görüntülerle dikkat çekti. Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten’de yapılan etkinlik, lisenin kitap kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri tarafından hazırlandı. Etkinlik boyunca öğrenciler, okudukları romanlar ve bunların kahramanlarıyla ilgili canlandırmalar yaptı.

KOSTÜMLER VE ROMAN KESİTLERİ SERGİLENDİ

Geleneksel hale gelen bu festivalde, belirlenen döneme ve roman karakterlerine uygun kostümler özenle hazırlandı. Romanlardan küçük kesitler sergilenerek, canlandırılan karakterler defile şeklinde katılımcılara sunuldu. Etkinliğin ardından, hazırlanan stantlar katılımcılara açıldı ve kitaplar ile karakterler hakkında öğrencilerden bilgi alındı. Bu yılki etkinlikte, öğrenciler kıyafet ve makyajla birçok klasik eserden karakterler canlandırdı.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİNLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Geçen yıl Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” kitabından “Bihter” karakterini canlandıran Kevser Ubiç (16), “Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ kitabından ‘Sonya Marmeladova’ karakterini canlandırıyorum. Güzel, eğlenceli bir etkinlik. Kitap okuyoruz ve bu etkinlik, kitap okumaya teşvik edici bir etkinlik.” dedi. Kübra Demir (17) ise kültürel açıdan büyük bir değişim yaşadığını ve “Farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin nasıl hissettiğini kitaplardaki yansımalarıyla gördük.” şeklinde konuştu. Etkinliğe ilk defa katılan Hazal Mamik (15) ise, “Jose Saramago’nun ‘Körlük’ kitabında geçen karakterlerin bakış açıları gerçekten ilgimizi çekti ve çok güzel bir kitaptı. Bu etkinlik farklı kültürleri tanımamıza yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS