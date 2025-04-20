Kars Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunu Yaptı

GENEL KURULUN YAPILDIĞI TARİH VE YER

Kars Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı olarak cemiyet binasında toplantı düzenledi. Divan başkanlığını üstlenen Salih Şahin’in yönetiminde gündem maddeleri görüşüldükten sonra seçim aşamasına geçildi. Cemiyetin toplam 68 üyesi bulunuyor ve bu seçimde 41 gazeteci oy kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI VE BAŞKANLIK

Yapılan oylama sonucunda üyeler mevcut başkan Yargıç Harmankaya ile devam etme kararı aldı. Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, gazetecilik mesleğini şehrin daha görünür hale getirmek ve meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmek için çaba göstereceklerini aktardı. Harmankaya, “Şehirde gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için cemiyet olarak hep birlikte çalışacağız. Bu bir ekip işidir. Yapılan seçimin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ise şu şekilde belirlendi: Salih Şahin Başkan Yardımcısı, Işık Çapanoğlu Başkan Yardımcısı, Okan Olcay Avşar Genel Sekreter ve Cüneyt Çelik Sayman olarak atandı.