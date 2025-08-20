Kars-Iğdır Demiryolu Hattı Temeli Atılacak

KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU DEMİRYOLU HATTI TEMELİ ATILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendirecek bu hattın temelinin atılacağı tarihi ifade etti. Uraloğlu, hattın Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracağını ve Asya’ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini pekiştireceğini aktardı.

PROJE İÇİN FİNANSMAN SAĞLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından projeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığını belirten Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN İLE BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRİYOR

Temeli atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu aktaran Uraloğlu, “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz’in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat; Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya’nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye’yi bölgesel iş birliğinin merkezine yerleştirecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Güney Kafkasya’daki ekonomik iş birliğinin artmasına katkıda bulunacak Zengezur Koridoru’nun işlevsel hale gelmesiyle birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattının daha verimli olacağını vurguladı. Orta Koridor’un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesinin artacağını sözlerine ekledi.