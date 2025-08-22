Kars-Iğdır Demiryolu Hattı Temeli Atıldı

KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU DEMİR YOLU HATTI TEMEL ATMA TÖRENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olarak inşa edilen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın temeli, Bakan Uraloğlu’nun katıldığı bir törenle atıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazılı bir mesaj yayımlayarak projenin Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, bu hattın Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü işlevi göreceğini belirtti ve projenin büyüklüğünün 2,4 milyar Euro olduğunu açıkladı. Toplam uzunluğu 224 kilometre olan hattın, “5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden” oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, “Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi birleştirecektir” dedi.

BÖLGESEL TİCARETİ GÜÇLENDİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın geçişinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatını artıracağını, ulaşım altyapısını geliştireceğini, Akdeniz turizminin kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, “Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesi bölgesel ticarete olumlu etki edecektir” ifadesini kullandı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti ve “Bu koridor, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir” dedi.

MÜHENDİSLİK HARİKASI PROJE

Bakan Uraloğlu, projenin dünyanın stratejik ulaşım koridorlarının kesişim noktasında yer aldığını belirtti. “Asya ve Avrupa arasında doğal bir köprü olan bu koridor, Kafkas ülkeleri ve Orta Asya’nın ulaşımda önemli bir merkezi haline gelecektir.” dedi. Ayrıca, “Türkiye olarak, demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele alıyoruz. Projelerimizle demiryolu ulaşımını hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney yönünde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye, bu projeyle demiryolu yük taşımacılığındaki payını %5’ten %22’ye çıkarmayı planlıyor.

KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU DEMİRYOLU HATTI’NIN GELECEĞİ

Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattının yıllık “5.5 milyon yolcu ve 15 milyon yük taşıma kapasitesine sahip olacağını” belirtti. Ayrıca, “bu proje, uluslararası ticaretin gelişmesine yeni bir soluk kazandıracak.” dedi. Hattın Hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye’nin ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik önemini artıracağını vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars’ın tarihi ve stratejik önemi tekrar ön plana çıkacak. Ayrıca, bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Uraloğlu, projenin ne zaman tamamlanacağına dair de bilgi verdi. “Bu projeyi 4-5 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” diyerek, “Başlamak bitirmenin yarısıdır” sözleriyle bilgilendirmesini sonlandırdı. Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.