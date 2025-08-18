Kars’ın Sarıkamış’ında Yangın Meydana Geldi

YANGINDA HASAR GÖREN YERLER

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen yangın, 4 ev, 2 samanlık ve 1 ahırda hasara neden oldu. Kurbançayırı köyünde İsmail Bulut’a ait evde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, köylülerin müdahaleleriyle kontrol altına alınamayınca, durumu yetkililere bildirdiler.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

İhbar üzerine, Kars, Sarıkamış ve Selim Belediyesi İtfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, kısa bir süre içinde çevresindeki 4 ev, 2 samanlık ve 1 ahıra sıçradı. Rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını söndürmede zorluk yaşadığı bildirildi.

SON DURUM VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

İlgili yerlere yapılan zarar nedeniyle evler, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, uzun çabaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında buğday ve saman balyalarının da zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.