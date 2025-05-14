Kars’ın Selim İlçesinde Traktör Sele Kapıldı

KARS’TA ETKİLİ SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, kısa süre içinde etkisini göstererek sele sebep oldu. Özellikle Akçakale köyünde yoğunlaşan sağanak ve dolu, çevredeki dereyi taşırarak tehlikeli bir durum oluşturdu.

Bu olay sırasında Murat Kalkan, geçtiği dereyi aşmaya çalışan traktörünün kontrolünü kaybetti ve araç sele kapılarak bir süre sürüklendi. Neyse ki traktör çalılık bir alanda durdu ve sürücü, bu talihsiz olaydan yara almadan kurtuldu. Köylüler, traktörü bulunduğu yerden çıkarmak için bir araya geldi ve başarılı bir şekilde kurtarma çalışması yaptı.